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Gündem İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu yapıldı! Gözaltılar var
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İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu yapıldı! Gözaltılar var

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İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu yapıldı! Gözaltılar var

İstanbul, Adana ve Bursa'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, iş yeri kurşunlama, kundaklama ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentteki kurşunlama ve kundaklama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bir iş yeri ve galerinin kurşunlanması, Güngören'de 2 iş yerinin kundaklanması ve bir iş yerinin kurşunlanması ile 2 kişinin suç örgütleri adına tehdit edilmesi olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Adana ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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