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Ekonomi Türk şirketinden Libya’ya 50 milyon dolarlık tesis
Ekonomi

Türk şirketinden Libya’ya 50 milyon dolarlık tesis

Karanfil Group tarafından Libya’da faaliyete geçirilen ve Kuzey Afrika’nın en büyük beton üretim kuruluşları arasında yer alan yeni tesis açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:26:00 -
Türk şirketinden Libya’ya 50 milyon dolarlık tesis

Yakup Sarıçiçek

Libya’nın Misrata şehrinde devreye alınan tesisin açılışı Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil ve Karanfil Group Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Sarı katıldı. Afrika kıtasının en önemli beton üretim fabrikaları arasında yer alan tesiste ilk etapta 250 kişi istihdam edilecek. 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekare depolama alanı bulunan ve toplamda 100 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin yatırımı için bugüne kadar 10 milyon dolar harcandı. Orta ve uzun vadede bin kişinin istihdam edilmesinin amaçlandığı tesiste, saatte 90 metreküpe kadar beton üretimi gerçekleştirilebilecek.

34 yıldır faaliyette

Karanfil Group CEO’su Fatih Sarı, 34 yıldır faaliyette bulundukları Libya’da özellikle lojistik, tedarik ve üretim alanlarında ciddi faaliyetlerinin bulunduğunu bildirdi. Libya’nın Tripoli, Bingazi, Misrata, Bayda, Zliten, Tobruk, Zultun, Hums ve Zawia şehirlerinde şubeleri bulunan şirketin, bölgedeki güçlü organizasyonel yapısını ve etkin iletişim ağını her geçen gün genişlettiklerini dile getiren Sarı, bu ülkede lojistik, turizm, sanayi, inşaat, petrokimya ve enerji alanlarında yatırım planladıklarını anlattı. Sarı, Libya’nın 1 milyarlık nüfusu ile 53 ülkesi bulunan Afrika’nın anahtarı konumunda olduğunu belirterek, Libya üzerinden Afrika’ya daha kısa sürede ulaşılabildiğini, ürün ve hizmet ihracatını daha da büyütebileceklerini aktardı. Libya’da lojistik üs oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sarı, 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek bu tesisin Grup şirketlerinden Karanfil Construction tarafından inşa edileceğini bildirdi.

1000 kişiye iş imkanı

Fatih Sarı, yatırım çalışmaları çerçevesinde bir süredir faaliyetlerini yürüttükleri beton üretim tesisini 10 milyon dolarlık yatırımla devreye aldıklarını, bunun tamamen öz sermaye ile karşılandığını belirterek, yatırım tutarının 50 milyon dolara çıkacağının bilgisini verdi. Libya’nın en büyük beton üretim tesisini açtıklarını anımsatan Sarı, saatte 90 metreküp üretim yapılabilen fabrikanın Afrika’nın sayılı öngerilmeli beton üretim tesislerinden olduğunu bildirdi. Sarı, şu anda tesiste 250 kişi istihdam edildiğini ve bunun gelecek yıllarda 1000’e kadar yükseleceğini kaydederek, 100 bin metrekarelik alanda üretim yapmanın çok kolay olmadığını, bu rakamın tesisin büyüklüğünü ve kapasitesini net bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.


Yeni Akit Gazetesi
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