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Ekonomi Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı
Ekonomi

Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı

Hassas malzemelerin uygun nem ve sıcaklık şartlarında saklanması için nem alma kabinleri geliştiren Türk elektronik şirketi, dünyanın en büyük 100 savunma firmasından 48’i tarafından tercih edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:46:00 -
Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı

EMT Elektronik Genel Müdürü Mehmet Can Küçük, 30 yılı aşkın süredir güvenlik teknolojileriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Küçük, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketinden 48’inde nem alma kabinlerinin hizmet verdiğini vurguladı.

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