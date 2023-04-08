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Yerel Türk şirket ele geçirildi! Rezidans çetesi: 212 daire tam tamına 800 kişiye satıldı! 300 milyon TL'lik vurgun
Yerel

Türk şirket ele geçirildi! Rezidans çetesi: 212 daire tam tamına 800 kişiye satıldı! 300 milyon TL'lik vurgun

Yeniakit Publisher
2023-04-08 22:51:00 - 2023-04-08 23:34:53
Türk şirket ele geçirildi! Rezidans çetesi: 212 daire tam tamına 800 kişiye satıldı! 300 milyon TL'lik vurgun

Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip 212 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon TL'lik vurgun yapıldı. Yapılan vurgun ‘Çeto Başkan’ Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çete deşifre edildi, 29 kişilik çete çökertildi.

Fly Butik Rezidans’ı tehditle ele geçirip 212 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon TL’lik vurgun yapan ‘Çeto Başkan’ lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı 29 kişilik çete çökertildi.

İSTANBUL Esenyurt’taki Fly Butik Rezidans inşaat projesi Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi tarafından yapıldı. İddiaya göre, ‘Çeto Başkan’ lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı Çete, siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdi. Sitedeki 212 daire aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 800 kişiye satıldı. Satış yapılırken de Metin Uçar’ın sahte kaşeleri kullanıldı. Sitenin ele geçirilmesinde Metin Uçar’ın ortağı Mehmet Ö. de rol aldı. Sahte ikiz satışlar nedeniyle projeden daire alanlar dairelerine sahip olamadı ve mağdur oldu. Bu duruma itiraz eden vatandaşlar ise çete tarafından silahla tehdit ve darp edildi. Çete bu satışlarla 300 milyon TL’lik vurgun yaptı. Yaşananlar üzerine Metin Uçar’ın sahibi olduğu inşaat şirketi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan suç duyuruları üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, Çetin Ş. ve Nihat A.’nın yönettiği çetenin 34 üyesinin kimlikleri deşifre edildi.

29 KİŞİ SORGUDA

Ekipler İstanbul merkezli Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş’ta belirlenen adresleri eşzamanlı olarak bastı. Operasyonda, Metin Uçar’ın ortağı Mehmet Ö., Çetin Ş. ve Nihat A.’nın arasında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. hürriyet'in aktardığı haberde: Aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 kişi emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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Bu ülkede mafyavari asalaklar asılmadıktan sonra hiç birşey değişmez, olan namuslu devletine güvenen ama güveni boşa çıkan insanlara oluyor.
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