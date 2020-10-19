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Gündem Türk silahları kafalarını döndürdü! Ermenistan'dan NATO ve AB'ye Türkiye çağrısı
Gündem

Türk silahları kafalarını döndürdü! Ermenistan'dan NATO ve AB'ye Türkiye çağrısı

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan, Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Türkiye'den rahatsız. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya istikrarsızlık getirdiğini savunarak NATO ve AB'yi Ankara'ya baskı yapmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:41:00 -
Türk silahları kafalarını döndürdü! Ermenistan'dan NATO ve AB'ye Türkiye çağrısı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonuna tam destek veren Türkiye'nin bu tavrı Ermenistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya istikrarsızlık getirdiğini savunarak NATO ve AB'yi Ankara'ya baskı yapmaya çağırdı.

NATO ve AB'nin Türkiye'ye baskı yapmasını istiyor

Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Türkiye'ye karşı algı operasyonları yürüten Ermenistan, Türkiye'yi NATO ve AB'ye şikayet etmekle tehdit etti. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Sarkisyan, "Brüksel'deki herkesi Türkiye'ye baskı uygulamaya çağırıyorum. Brüksel'dekiler öncelikle neyi kabul edilebilir olduğuna karar vermeli, zira Türkiye'nin eylemleri NATO'ya, onun itibarına ve NATO'nun düşmana karşı koruma sağlamak için varlık gösteren bir ittifak olduğu düşüncesine darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan desteğini hazmedemiyor

Türkiye'nin Güney Kafkasya'nın jeopolitikasını değiştireceğini iddia eden Sarkisyan, Azerbaycan'ın daha geniş bir bölgede Türkiye'nin 'köprü başı' haline geleceğini ve Ankara'nın boru hattı ağı üzerindeki etkisinin artacağını ifade etti.

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Azerbaycan'da Suriyeli militanlar bulunduğu iftirasını atarak, "Militanlar, uzun süreli bölgesel istikrarsızlık faktörü haline gelebilir. Orada bir istikrarsızlık bölgesi daha kuracaklar ve bu Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve İran'ı tehdit edecek." ifadelerini kullandı.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'la yapılan müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

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