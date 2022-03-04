Türk SİHA'larını hedef alan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan sert cevap

CHP yandaşı kokuşmuş medya organı TELE1’in tetikçisi Merdan Yanardağ, savaş meydanlarında destan yazan Türk SİHA'ları hakkında küstah bir benzetmede bulundu.

Türk SİHA'ları için "oyuncak" dedi

Rezil sözler sarfeden Yanardağ, Rusların kabusu haline gelen ve Ukraynalıların adına şarkı bestelediği Bayraktar TB2 SİHA'lar için "oyuncak" benzetmesi yaptı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yaptığı küstah açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'deki İHA'lar bir planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor."

Yanardağ'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker... TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebep-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey."