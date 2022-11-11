Türk SİHA'ları analizi: Savaşın seyrini değiştirdi! TB2 ve Kızılelma Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı
Türk SİHA'ları tüm dünyada savaşın düzenini değiştirdi! ''TB2 ve Kızılelma Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı'! Türkiye'nin yüz akı Bayraktar S/İHA'lar dünyanın dilinden düşmüyor. Ülkelerin almak için sıraya girdiği bu üstün özellikli silahlar sergiledikleri başarı ile parmak ısırtıyor. Fransız basını da TB2'lerin başarısını kaleme alarak, “İHA'lar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor. Baykar ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor.” denildi
Fransız basını Bayraktar İHA'ların tartışılmaz başarısına dikkat çekti. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler sıralandı. SİHA ve İHA'lar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleri ile dünyanın takdirini kazandı. Haberde, "Türkiye, Bayraktar SİHA'lar ile Ukrayna ordusu ve başta Sahel bölgesinde olmak üzere birçok ülkeyi memnun etti. SİHA'lar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor" denildi.
Yaşanan çatışmaların Türk silahlarının itibarını daha da artırdığı belirtilen haberde, "Drone'lar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor." vurgusu yapıldı.
ASKERİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YILDIZI TÜRK BAYRAKTAR
"Özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye." ifadeleri kullanılan haberde, "Bayraktar insansız hava araçları, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus zırhlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Star'a göre; Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kiev'in, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı. Bu insansız hava araçları, Ukrayna ordusunun onlara bir şarkı bile adadığı ve hızla viral olan ve erdemlerini kutlayan bir yıldız haline geldi." denildi.
BAYRAKTAR'IN BAŞARI KARNESİ
Bayraktar'ın ilk başarısı bu değildi. 2020 yılında Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni zırhına karşı kullanılmış ve Bakü kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirmesine yardımcı olmuştu. 2019'da ise Libya'da hükümetin General Haftar'ın milislerine karşı muzaffer bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağladı.
MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN VE UYGUN FİYATLI
Bayraktar'ı dünyada vazgeçilmez hale getiren birçok kritik nokta var. Şüphesiz bunlardan en önemlileri muadillerine göre daha üstün olan bu silahların nispeten uygun fiyatı ve yıllarca eğitim gerektirmeyen kullanımı... Haberde bu detayda atlanmadı.
KIZILELMA GELİYOR
Haberde, Baykar tarafından çalışmaları sürdürülen Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. Öte yandan TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı." denildi.
AFRİKA'DA İHA DİPLOMASİSİ
Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçlarına (İHA) Afrika ülkelerinden de talep giderek artıyor. Afrika ülkeleri birer birer SİHA ve İHA'lar için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Haberde, "Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin büyükelçilik sayısını neredeyse katlanarak arttırdığı Afrika kıtasındaki diplomatik saldırısını desteklediği için "İHA diplomasisi" için de kullanılıyor." ifadeleri kullanıldı.
Teknoloji
Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Polonya'da! Bayraktar TB2 SİHA heyecanı
SİHA Bayraktar Kimdir?
Selçuk Bayraktar (d. 7 Ekim 1979, Sarıyer, İstanbul), Türk mühendistir. Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / Teknoloji Lideri (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanıdır.
Bayraktar SİHA nerede üretiliyor?
Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askerî ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm alt yapısı Türkiye merkezli olarak üretilmiştir. Sistem ilk olarak 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir.
Türk SİHA isimleri en çok arananlar...
TUSAŞ Aksungur.
TUSAŞ Anka.
TUSAŞ Baykuş
TUSAŞ Gözcü
TUSAŞ Martı
TUSAŞ Şimşek.