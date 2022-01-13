Türk sermaye piyasalarındaki ilk Basel tipi menkul kıymetleştirme ihracını TMKŞ gerçekleştirdi

Türkiye'de menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, banka ve çatı birlikleri ortaklığında kurulmuş olan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ), Türk sermaye piyasalarında Basel tipi menkul kıymet ihracının ilk örneğini gerçekleştirdi.

TMKŞ'den yapılan açıklamada, İstanbul'un finans merkezi olması yolunda ciddi katkı sunacak bu ürün ile Türkiye'de ilk defa ikincil kredi piyasası oluşmasının temellerinin atıldığı, bu vesileyle kredi/mevduat oranının düşürülmesinin, alacakların likitleştirilerek risk transferi yapılabilmesinin ve sermaye piyasalarına yeni ürünler kazandırılmasının önünün açıldığı belirtildi.

Yapılmış olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına dayanak varlıkların; Fibabanka'nın kullandırmış olduğu ve TMKŞ'nin ileri düzey kredi analitik süreçlerinden geçebilmiş Genel Tüketici Kredileri olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda Donuk Alacağa Dönüşüm oranının en fazla binde 1 olacağı öngörülen krediler belirlenmiş ve bu varlıklar menkul kıymete dayanak oluşturmuştur. Fibabanka, TMKŞ'nin sağladığı kredi analitik sistemine ve teknolojik altyapıya uyumlanabilen ilk banka olarak ürünün geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 325 milyon TL tutarında ülkemizdeki ilk örnek olan bu ihraca yatırımcılardan 2,5 kat taleple toplamda 801 milyon TL talep gelmiştir.

Yatırımcıların ürünü tercih etmesindeki en önemli sebep, ürünün riskinin çok detaylı bir şekilde ölçülüp karşılığında da risk ağırlıklı olarak yatırımcıya getiri sunulması olmuştur. İhraç A Grubu ve B Grubu olarak iki dilim olarak tasarlanmış olup dayanak varlıklardan kaynaklanabilecek bütün risk ve getirinin yatırımcıya aktarılacağı bir yapı kurulmuştur. Özellikle B Grubu kıymet; kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırma faizine göre değişecek olup yatırımcıya önemli bir ek getiri potansiyeli sunmaktadır. A Grubu kıymetler AAA ve B Grubu kıymet ise AA+ olmak üzere JCR tarafından en üst seviyeden yatırım yapılabilir not almıştır."