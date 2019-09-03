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Türk savunma şirketine global ödül

İngiltere’nin prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance’nin “En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi” ödülü Türkiye’ye geldi.

03 Eylül 2019 Salı 12:11
Türk savunma şirketine global ödül

İngiltere’nin prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance’nin “En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi” ödülü Türkiye’ye geldi.



Türkiye’de savunma sanayiindeki gelişmeler global alanda başarılar getiriyor. İngiltere’nin prestijli iş dünyası dergilerinden dünyaca ünlü International Finance, 2019 yılının “En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi” ödülünü Albayraklar Şirketler Grubu’na bağlı Albayraklar Savunma firmasına layık gördü.



Yerli ve milli ürünleri Wattozz Enerji Silahı ve geçtiğimiz günlerde test atışları yapılan Wattozz T61 Ateşli Silah Modifikasyon Sistemi’ni geliştiren milli savunma firmasının yönetim kurulu başkanı Adnan Albayrak konuyla ilgili olarak, “Her yıl yenisi düzenlenen ve dünyanın en başarılı kuruluşlarına verilen ödülü savunma alanında alan dünyanın ilk firması Albayraklar Savunma oldu. İş hayatım süresince gerek şahsım gerekse şirketlerim adına çeşitli ödüller aldım ancak uluslararası nitelikteki bu son derece prestijli ödül beni hepsinden daha fazla mutlu etti.



Hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir destek almadan beş yıllık çalışma sonucunda ürettiğimiz Wattozz’u basın tanıtımından sonra geçen sekiz ay gibi kısa bir sürede dünya markası haline getiren ekibimize, şirketimizin başarılı CEO’su Sertan Ayçiçek’e, değerli akademisyenlerimize ve bizlerden hiçbir zaman dualarını esirgemeyen Türk milletine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.



Şirketten paylaşılan bilgiye göre ödül töreni Ocak ayının ilk haftası Dubai ve Bangkok’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek.



International Finance Awards, kurumların uluslararası platformda endüstri yeteneklerini, liderlik becerilerini, endüstri net değerlerini ve kabiliyetlerini ayırt etmek için veriliyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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