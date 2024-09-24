  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk savaş uçakları havalandı! Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Türk savaş uçakları havalandı! Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Türk savaş uçakları havalandı! Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edecek" denildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 825 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 825 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 825 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya darbe üstüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

PKK'ya darbe üstüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Trafik teröristine komik ceza
''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Trafik teröristine komik ceza

Gündem

''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Trafik teröristine komik ceza

PKK'ya geçit yok! 17 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya geçit yok! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

PKK'ya geçit yok! 17 terörist etkisiz hale getirildi

 
 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23