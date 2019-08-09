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Türk profesör annelerin yüzünü güldürecek iki buluşa imza attı

Prof.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:39
Türk profesör annelerin yüzünü güldürecek iki buluşa imza attı

Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuklarda böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıyan idrar tahlilinin evde yapılmasını sağlayan bebek bezi geliştirdi. Akgün’ün buluşu sayesinde anneler, çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu geliştiğini bebek bezinden anlayacak.



Çamlıca Medipol Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuk sağlığı için oldukça önemli olan idrar tahlilini yapabilen bebek bezi geliştirdi. Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, geliştirilen bezin aileler için uyarıcı olduğuna dikkat çekti.


Nefrologlar olarak idrar tahlilinin çocuklarda fizik muayenenin bir parçası şeklinde görüldüğüne işaret eden Akgün, "İdrar yolu enfeksiyonu birçok farklı bulgu verdiği için çocuklarda olağan dışı her durumda idrar tahlili yapmak şart. Bu tetkik, bazen maalesef ya vakitsizlikten ya da yetersiz zaman ayırmaktan dolayı ihmal edilebiliyor. Dolayısı ile biz de bu işi yapabilecek bir bebek bezi geliştirmeyi planladık" dedi.



Artı ve eksi ile uyarı sistemi


Akgün, yaklaşık iki yıllık çalışmasının ardından geliştirdiği evde idrar tahlili yapabilen bebek bezinin ön kısmında renk değişikliğiyle birlikte beliren artı veya eksi işaretlerinin ortaya çıktığını söyledi. Dr. Akgün, "Eğer idrarda enfeksiyon belirteçleri varsa işeme sonrası bebek bezinde birbirinden farklı renklerde ve birbirine dik çizgiler beliriyor. Sonuçta bu çizgilerin ikisinin de belirmesinde yani işeme sonrası ’+’ görünümü sağlandığında kuvvetle idrar yolu enfeksiyonuna işaret ediyor ve aileye hekime gitmesi gerektiğine dair uyarı oluyor. Bu bebek beziyle ebeveynler evde çocuklarını takip edebilir".



Gereksiz antibiyotik kullanımına son


Geliştirilen bezin böbrek hasarını önleme açısından oldukça önemine değinen Akgün, "Çalışmamızla iki duruma dikkat çekmeye çalıştık. Birincisi bebekte olağandışı durumda, annesi tarafından bezinde bu uyarıyı gördüğünde hekime daha erken gitmesi ve böbrek hasarını bir açıdan önlemesi anlamında oldukça önemli. Çünkü Türkiye’de şu an kronik böbrek yetmezliklerinin halen en sık sebebi idrar yolu enfeksiyonları ve bunların böbrekte yapmış olduğu hasarlar. Dolayısıyla bu çalışmamızla da bunun önüne geçmeye çalışacağız. İkincisi ise idrarda lökosit olduğunda eksi çıkacak. Bu birçok sağlık kurumunda da hekimler tarafından ne yazık ki yapılan bir hata. İdrarda lökosit görüldüğü zaman hemen daima antibiyotik veriliyor. O açıdan da bizim için uyarıcı olacak. İdrardaki lökosit her zaman antibiyotik kullanımının gerektiği anlamına gelmez. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımını da engellemiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.



İdrar toplama torbası


Öte yandan Akgün, bir diğer patentini aldığı çalışmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Normalde tahlil yapılırken idrarın bir miktar dışarı atılması sonrası orta akım idrarının alınması gerekiyor. Uygun olan idrar toplama yöntemi budur. Henüz tuvalet alışkanlığını kazanmamış çocuklarda, torba bağladığımız için böyle bir şansımız yok ve ilk idrar akımı torbada toplanmaktadır. Ancak biz, çalışmamızla ilk ve orta akım idrarı ayrı bölmelerde toplayan idrar torbası geliştirdik. Bu şekilde yenidoğan bebeklerden iki yaşına kadar tuvalet alışkanlığı kazanmamış bebeklerden orta akım idrarını alabileceğiz".

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:39
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