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Türk polisi yürekleri ısıttı

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Türk polisi yürekleri ısıttı

Kastamonu’da sağanak yağış nedeniyle motosikletinden düşerek yaralanan sürücüye trafik polisi yardım eli uzattı. Polis memuru, sağlık ekiplerini bekleyen yaralı sürücüyü şemsiye tutarak yağmurdan korudu.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki motosiklet, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden trafik polisi, yerde ambulans bekleyen motosiklet sürücüsünü şemsiyeyle yağmurdan korudu. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürücü daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekibi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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