Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla polisleri Beştepe'de ağırladı. Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize, sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

 

Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye’nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleri ile mücadele ettiniz.

Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.

 

Şunu hiçbir zaman unutmayın: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Bu aziz millet, İstiklal Harbi’nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu’nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi’yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de devletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır.

 

Devlet olarak emniyet teşkilatının yanında olmaya sizlere en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Polis haftasını bir kez daha emniyet teşkilatı ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Erdoğan, Trump'ın ardından o liderle görüştü
BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
Şener

Reis, Elazığ'da görevden uzaklaştırılan komiser'in vicdanı sızlamıştır. Keşke hakime hanıma hiç birşey demeyip görmezden gelseydim demiştir.
Tuana’nın erkek arkadaşı ifade verdi! Görele'deki şüpheli ölümde şok detay!
Tuana’nın erkek arkadaşı ifade verdi! Görele'deki şüpheli ölümde şok detay!

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybed..
Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu
Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu

Belçika’da 17 yaşındaki gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına sadece 3 bin başvuru yapıldı. 12 milyonluk nüfusa sahip ülke..
Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!
Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak!

Yeni yasa teklifiyle açık alanlarda sigara kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin açık alanlarında d..
