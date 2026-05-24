Hukuksuz direnişin sonu gözyaşı! Şovmen Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı
CHP’nin şovmen milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesinin ardından genel merkez binası önünde oturarak hüngür hüngür ağladı. Tanal, gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi!
Özgür Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezini boşatmamakta direnmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle CHP Genel Merkezi polis tarafından zorla boşaltıldı. Genel merkezin giriş kapısını demir makası ile kesip kırarak içeri giren çevik kuvvet ekipleri, partililere karşı biber gazı kullandı. Sıkılan yoğun biber gazı tüm binaya dolarken, içerideki herkes gazdan etkilendi.
CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal yaşananlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Tanal, barikatların dağıtıldığı Genel Merkez'in giriş merdivenlerinde otururken, "Demokrasinin içine ettiler. Hani hukuk devleti. Kemal Bey genel başkanımızdı. Hani halkın umuduydu, AK Parti'nin umudu oldu. Kemal Bey bu yetti mi sana? İçin rahatladı mı” diye seslenerek hüngür hüngür ağladı.
