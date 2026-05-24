‘Plastik Mermi’ provokasyonu! Yandaşlar taş, Halk TV iftira attı

CHP’nin yayın organı gibi hareket ederek halkı yanıltan haberler yayımlayan Halk TV, fonlandığı parti için yine yalana sarıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ‘Mutlak Butlan’ kararı sonrası CHP Genel Merkezini boşaltmayan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve avenelerinin parti binasını terk etmemesi sonrası başlayan polis müdahalesinde eşi benzeri görülmemiş bir algı çalışmasına girişti.

Canlı Yayında Defalarca Aynı Yalanı Söylediler!

Halk TV, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin polis müdahalesini kışkırtmaya yönelik girişimlerde bulundu. Halk TV Muhabiri Gamze Altunay, canlı yayında polisin plastik mermi sıktığına yönelik provokatif ve yalan iddiaları defalarca tekrarladı.

Maskeli Provokatörler Polise Yangın Tüpüyle Saldırdı!

Polis, mahkeme kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezinin boşaltılması için göz yaşartıcı gaz kapsülü ile müdahale gerçekleştirirken devletin polisine genel merkezden masa, sandalye ve yabancı maddelerle müdahale bulunuldu. Yüzleri maskeler ile gizlenmiş göstericiler, polise yangın tüpleri sıkarak yoğun duman bulutları oluşturdu. Halk TV’nin provokatif yayınından etkilenen bazı televizyon kanallarının muhabirleri de göz yaşartıcı gaz kapsüllerini plastik mermi kullanıldığı iddiasıyla canlı yayında aktardı. Diğer yandan canlı yayınları takip eden bazı internet haber siteleri de “plastik mermi” yalanına alet oldu.