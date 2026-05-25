Siyonist Ben-Gvir’den Lübnan’a küstah tehdit: “Elektriği kesin, Dahiye’yi işgal edin!”

Hizbullah’ın İsrail hedeflerine yönelik patlayıcı yüklü İHA saldırıları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya seslenerek savaşın yeniden başlaması gerektiğini savundu.

Siyonist bakan paylaşımında,

“Patlayıcı yüklü insansız hava araçları gerçeğinin normalleşmesine izin verilmemeli. Başbakanın Trump’ın masasına vurup ona Lübnan’daki savaşa geri döndüğümüzü söylemesinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir bununla da yetinmeyerek şu küstah çağrıyı yaptı:

“Lübnan’ın elektriğini kesmemiz, Dahiye’yi işgal etmemiz ve yoğun savaşa geri dönmemiz gerekiyor.”

İşgal ordusu alarm verdi

Açıklamalar, işgalci İsrail ordusunun Hizbullah tarafından gönderilen patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının İsrail içine ulaştığını duyurduğu sırada geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinde düşman hava aracının sızdığına ilişkin sirenlerin devreye girdiği belirtilirken, Hizbullah’ın İsrail ordusu hedeflerine ve İsrail topraklarına doğru çok sayıda patlayıcı yüklü İHA gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, Metulla bölgesine bir İHA’nın düştüğünün tespit edildiği ve olayın soruşturulduğu kaydedildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu ise Metulla’ya düşen İHA’nın bölgede büyük paniğe yol açtığını aktardı.

Hizbullah’tan “yeni sürpriz silahlar” mesajı

Öte yandan Hizbullah cephesinden de dikkat çeken açıklamalar geldi. Hizbullah Siyasi Konseyi üyesi Vefik Safa, çatışmalarda İHA’lardan sonra yeni sürpriz silahların devreye gireceğini söyledi.

Lübnan’daki Radyo Nur’a konuşan Safa,

“Lübnan anlaşmaya dahil edilmeden herhangi bir anlaşma olmayacak. Bu bize de bildirildi, İslamabad’a ve Amerikalılara da iletildi” dedi.