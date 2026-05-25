Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi

Dindar camiada tanınan isimlerden Hukukçu Ramazan Arıtürk’ün, Bilgi Üniversitesi üzerinden yaptığı çıkışlar dikkat çekti. Arıtürk, iki gün önce kaleme aldığı, “Devlet aklına ve baba yüreğine çağrı: Bir babadan Cumhurbaşkanına açık mektup” başlıklı yazısında, kamuoyunda çeşitli tartışmaların odağında bulunan Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına karşı çıktı.

KAPATMA KARARI GERİ ÇEKİLDİ AMA ELEŞTİRİYE DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı’nın kapatma kararını geri çekmesinin ardından gözler Arıtürk’e çevrilirken, beklenen olmadı. Arıtürk bu kez de “İhya edilmeyen yetkiler ve yeni hukuki sorunlar” başlıklı yeni bir yazı kaleme alarak eleştirilerini sürdürdü.

Peş peşe gelen çıkışlar sosyal medyada ve muhafazakâr çevrelerde tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar, “Cumhurbaşkanı kararı geri çekti, daha ne isteniyor?” yorumunda bulunurken, bazıları ise “Alnı secdeli başkana yönelik bu sürekli muhalefetin sebebi ne?” sorusunu gündeme taşıdı.