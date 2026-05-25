Türk yapımı sürücüsüz otobüs ilk iş gününde tramvayla çarpıştı

Türk yapımı sürücüsüz otobüs ilk iş gününde tramvayla çarpıştı

Otomotiv şirketi Karsan'ın ürettiği sürücüsüz otobüs, İsveç'te yolcu taşımaya başladıktan yalnızca bir saat sonra kazaya karıştı. Ani fren yapan otobüse tramvayın arkadan çarptığı öğrenildi.

Türk otomotiv şirketi Karsan'ın ürettiği sürücüsüz otobüs, İsveç'in Göteborg kentinde yolcu taşımaya başladıktan yalnızca bir saat sonra kazaya karıştı.

Otobüse arkadan tramvayın çarptığı öğrenildi. Bölgedeki toplu ulaşım organizasyonundan sorumlu Vasttrafik'in sözcüsü Patrik Chi, otobüsün fren yapmasının ardından tramvayın çarptığını bildirdi.

Kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Yetkililer kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını söyledi.

DİKKAT! ANİ FREN YAPABİLİR

İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayınladığı görüntülerde otobüste oluşan hasarın boyutu dikkat çekti. Otobüsün arka kısmında ayrıca "Mesafeni koru! Otobüs aniden fren yapabilir" yazılı bir uyarı bulunduğu görüldü. Kaza, Göteborg'da başlatılan bir yıllık sürücüsüz toplu taşıma aracı testinin ilk gününde meydana geldi. Kazanın ardından şehir içi trafiğe otonom araçların entegrasyonu ve bunun ne kadar güvenli olduğu konusu yeniden tartışma yarattı.

Bu arada otobüste gerektiğinde kontrolü devralmak üzere hazırda bekleyen bir şoförün bulunduğu bildirildi. Karsan yetkilileri henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

 

