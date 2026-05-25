Başkan Erdoğan’dan 25 Mayıs Afrika Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; güçlü tarihî ve beşerî bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası’nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.