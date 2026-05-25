İngiliz ekibine kapısını açtı: Acun Ilıcalı futbolda tarih yazdı!
İngiltere'de en çok konuşulan isim artık Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough’u 90+5’te attığı golle mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Ilıcalı, Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Wembley Stadyumu’nda oynanan final mücadelesinde normal sürede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hull City’nin yıldızı Oli McBurnie sahneye çıktı. McBurnie’nin 90+5’te attığı gol İngiliz ekibine Premier Lig kapısını açtı.

Hull City böylece 9 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp tarihi başarıya imza attı.

Premier Lig’e yükselen Hull City’nin büyük bir ekonomik kazanç elde edeceği belirtildi. İngiliz ekibinin yayın gelirleri ve sponsorluklarla birlikte yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ilıcalı, “Bir saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. O yüzden çok mutluyum. Bütün ülkemizden bize destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

Yoğun stres yaşadığını belirten Ilıcalı, “Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Bu kadar dostumun olması beni çok mutlu ediyor. Maçı yaşayamadım. Bu kadar sorumluluk olunca maçı yaşayamıyorsun. Burada bütün şehrin sorumlusu sensin” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı böylece Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk isim olarak tarihe geçti. Hull City’nin başarısı Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edildi.

