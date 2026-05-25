Gündem Eski CHP PM üyesi açık açık söyledi: Biz bir belediye başkanı tarafından yönetildik
Esi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat, yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanıp görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, “Biz CHP olarak şimdiye kadar bir belediye başkanı tarafından yönetildik" açıklaması yaptı.

CHP’de” mutlak butlan” kararı sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile genel başkanlığa geri dönmüştü.

Bu gelişme sonrası parti içinde tartışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özgür Özel’in genel başbakanlığa seçilmesine rağmen partiyi Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği konusu artık yüksek sesle konuşuluyor oldu. Bu konu öyle bir boyuta geldi ki İmamoğlu, Silivri’de hapise girdikten sonra bile partiyi oradan yönetmeye devam ettiği belirtiliyor.

Eski CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat da Habertürk TV’de katıldığı programda bu konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fırat’ın canlı yayındaki açıklaması şöyle:

“Bildiğim ve bunu doğru bulmadığım için seçilmiş bir insan olarak kendi parti irademe, kendi kurultay delegelerimin iradesine ağır bir saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü biz değişim sürecini başlatırken şunu söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu siz danışmanlarınızla parti yönetiyorsunuz. Bu doğru değil. Parti yetkili kurullarıyla yönetilir.

Biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha beter bir tavrı döndük. Biz bir belediye başkanı tarafından yönetildik. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bir belediye başkanı tarafından yönetilmiştir. Bu kadar net ve açık söylüyorum.”

