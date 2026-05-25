Köpek, tüfekle birini vurup öldürdü

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Omaha yakınlarındaki bir marketin önünde akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Dehşet olayda bir köpek sahibinin tüfeğiyle "yanlışlıkla" birini vurarak öldürdü...

Polisin açıklamasına göre, Nebraska'da bir marketin dışında, sahibi içeri girdikten sonra bir köpek yanlışlıkla birini vurdu. Polis ekipleri Cumartesi günü saat 12.07'de, Omaha'nın yaklaşık yedi saat batısında bulunan Scottsbluff'taki Short Stop marketine, birinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Olay yerine gelen yetkililer, arka koltukta oturan bir köpekle karşılaştılar ve yolcu tarafındaki kapıda av tüfeğiyle açılmış ateşe işaret eden hasar tespit ettiler.

Polis, kamyonun sahibinin içeri girdiğini, diğer kişinin ise yolcu tarafındaki kapının yakınında dışarıda beklediğini bu sırada, arka koltukta oturan köpeğin, kamyonun bir tarafından diğerine atlarken dolu bir av tüfeğini yanlışlıkla ateşlediğini söyledi. Kurbanın kimliği açıklanmadı.

 

