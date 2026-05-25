Kara Atmaca’dan nokta atışı: Milli füze hedefi imha etti

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik vurucu gücüne kritik katkı sağlaması beklenen KARA ATMACA füze sisteminin test süreci başarıyla devam ediyor. Gerçekleştirilen son test atışında milli füze sistemi, en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Atmaca UM (Kara Atmaca), gerçekleştirilen test atışında en uzak menzildeki hedefini yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti

ROKETSAN’ın sosyal medya hesabından, "Karadan karaya, en uzak menzilde tam nokta atışı: KARA ATMACA" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, füzenin mobil batarya sisteminden ateşlendiği anlar ve hedefi tam isabetle vurduğu görüntüler yer aldı.

YÜKSEK HASSASİYET VE STRATEJİK CAYDIRICILIK

Paylaşılan videoda, KARA ATMACA'nın fırlatılma anından itibaren izlediği rota ve arayıcı başlığı aracılığıyla hedefi saniye saniye takip ederek imha etmesi dikkat çekti. Karadan karaya seyir füzesi yeteneğiyle donatılan KARA ATMACA, zorlu arazi koşullarında dahi yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip.

Milli füze sistemi, uzun menzili ve gelişmiş arayüzleri sayesinde TSK'nın caydırıcılık kapasitesine kritik bir katkı sağlayacak. KARA ATMACA'nın, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere envantere girmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Savunma sanayiindeki yerlilik hamlesinin en önemli halkalarından biri olan sistem, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltırken, ordunun vurucu gücünü de bir üst seviyeye taşıyacak.