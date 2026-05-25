Hizbullah'la başa çıkamayan Siyonistlerden Korkunç tehdit
İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı Beyrut'taki binaları bombalamayı önerdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Hizbullah'ın her bir İHA'sına karşılık Beyrut'ta 10 binayı vurma tehdidinde bulundu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alma teklifinde bulundu. 

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, dün düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, ABD-İran müzakerelerinin yanı sıra Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktardı.

Toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini aktardı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, bugün kabinedeki teklifini, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı bir konuşmada tekrar dile getirdi.

Stratejik bir tehdide savunma değil, denklem değiştirerek yanıt verilmesi gerektiğini savunan Smotrich, İsrail'in her yerine ağlar kuramayacaklarını belirterek Lübnan'a orantısız saldırı düzenlemeleri gerektiğini savundu.

