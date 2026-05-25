Kalp krizine davetiye çıkarıyor: Masum görünen enerji içeceklerdeki ölümcül tehlike...
Yaz sıcaklarında serinlemek için tercih edilen masum gibi görünen enerji içecekleri hakkında uzmanlar art arda uyarılar yapıyor... Enerji içeceklerini yorduğu bir zarar daha ortaya çıktı...

Son yıllarda özellikle gençler ve spor yapan bireyler arasında tüketimi hızla artan enerji içecekleri, sanıldığı kadar masum olmayabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, enerji içeceklerinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Enerji içeceklerinin içeriğinde yüksek miktarda bulunan kafeinin vücutta güçlü bir uyarıcı etki oluşturduğunu belirten Uzman Dr. Gül, bu konunun hafife alınmamasında fayda olduğunu söyledi. Kafeinin sempatik sinir sistemini harekete geçirdiğini ifade eden Uzman Dr. Gül, bu durumun nabız ve tansiyon artışına neden olduğunu aktardı. Enerji içeceklerinin yalnızca kafeinle sınırlı kalmadığını vurgulayan Uzman Dr. Gül, guarana, taurin ve L-karnitin gibi ek uyarıcı maddelerin de bu içeceklerde yoğun şekilde yer aldığını ve bu maddelerin kafeinin etkisini daha da artırdığını dile getirdi.

Enerji içeceklerinde bulunan kafein miktarının, günlük hayatta tüketilen 2-3 fincan kahvedeki kafein oranından çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Gül, yoğun kafein tüketiminin kalp hızını ve tansiyonu yükselttiğini, kaygı ve korku hissini tetikleyebildiğini, uzun vadede ise hem fiziksel hem de ruhsal kafein bağımlılığına yol açabileceğini ifade etti. "KALBİN ELEKTRİKSEL SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLİR" Enerji içeceklerinin kalbin elektriksel aktivitesi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Uzman Dr. Gül, kısa sürede ve yüksek miktarda tüketilen enerji içeceklerinin EKG’de “QT uzaması” olarak bilinen ciddi bir bozukluğa neden olabileceğini söyledi. Bu durumun ölümcül ritim bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Gül, enerji içeceklerinin aynı zamanda atriyal fibrilasyon gibi ciddi ritim bozukluklarını da tetikleyebileceğine dikkat çekti.

"YÜKSEK ŞEKER VE KALORİ KALBİ YIPRATIYOR" Enerji içeceklerinin yüksek miktarda şeker ve kalori içerdiğini belirten Uzman Dr. Gül, bu durumun kalp sağlığı üzerinde ek bir yük oluşturduğunu ifade etti. Bu içeceklerin sık tüketilmesinin kilo alımına yol açtığını, buna bağlı olarak obezite ve Tip 2 diyabet riskini artırdığını söyleyen Uzman Dr. Gül, bu iki hastalığın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışmasız olduğunu vurguladı. Enerji içeceklerinin alkolle birlikte tüketilmesinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Gül, alkolün sinir sistemini yavaşlattığını, tansiyonu düşürdüğünü ve konsantrasyonu azalttığını söyledi. Enerji içeceklerinin ise tam tersi bir etki yaratarak uyarıcı özellik gösterdiğini belirten Uzman Dr. Gül, bu iki maddenin birlikte tüketilmesiyle alkolün olumsuz etkilerinin hissedilmediğini, kişinin kendini ayık zannettiğini ve bu nedenle daha fazla alkol tükettiğini, bunun da alkol zehirlenmelerine yol açabileceğini kaydetti. Birçok kişinin enerji içeceklerini spor öncesi motivasyon ve performans artışı amacıyla kullandığını belirten Uzman Dr. Gül, bu alışkanlığın tıbbi açıdan doğru olmadığını söyledi. Sporun zaten kalp hızını ve kalp fonksiyonlarını artırdığını ifade eden Gül, bu etkiye yoğun kafein eklenmesinin kalp açısından ciddi riskler oluşturabileceğini dile getirdi. Spor sırasında enerji içecekleri yerine bol su ve elektrolit içeriği yüksek soda tüketilmesinin çok daha sağlıklı bir tercih olacağını vurguladı. Enerji içeceklerinin beyin fonksiyonlarını artırdığı veya spor performansını güçlendirdiği yönündeki inanışların bilimsel bir karşılığı olmadığını belirten Uzman Dr. Gül, bu içeceklerin besin değerinin de bulunmadığını söyledi. Uzman Dr. Gül, Enerji içecekleri yerine günde bir ya da iki fincan kahve tüketmenin çok daha mantıklı ve güvenli bir seçenek olabileceğini ifade etti. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerde enerji içeceklerinin sürekli ve fazla miktarda tüketilmesinin kalp hızını ve tansiyonu artırdığını, aritmi ve kalp krizi riskini yükselttiğini belirten Uzman Dr. Dr. Gül, uzun vadede damar sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi. Uzman Dr. Gül, Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda enerji içeceklerinin böbrek fonksiyonları üzerinde, hatta bazı durumlarda alkolden bile daha fazla olumsuz etkiye sahip olduğunun ortaya konduğunu ifade etti. Bazı risk grubunda yer alan bireylerin kesinlikle enerji içeceği tüketmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Dr. Çetin Gül, özellikle kalp hastalığı (koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu) olanlar, hipertansiyon hastaları, böbrek hastaları, tiroid hastalığı veya kaygı bozukluğu bulunan bireyler, çocuklar ve ergenler ile hamile ve emziren kadınların dikkatli olmasında fayda olduğunu ifade etti.

