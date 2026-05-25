Kalp krizine davetiye çıkarıyor: Masum görünen enerji içeceklerdeki ölümcül tehlike...

"YÜKSEK ŞEKER VE KALORİ KALBİ YIPRATIYOR" Enerji içeceklerinin yüksek miktarda şeker ve kalori içerdiğini belirten Uzman Dr. Gül, bu durumun kalp sağlığı üzerinde ek bir yük oluşturduğunu ifade etti. Bu içeceklerin sık tüketilmesinin kilo alımına yol açtığını, buna bağlı olarak obezite ve Tip 2 diyabet riskini artırdığını söyleyen Uzman Dr. Gül, bu iki hastalığın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışmasız olduğunu vurguladı. Enerji içeceklerinin alkolle birlikte tüketilmesinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Gül, alkolün sinir sistemini yavaşlattığını, tansiyonu düşürdüğünü ve konsantrasyonu azalttığını söyledi. Enerji içeceklerinin ise tam tersi bir etki yaratarak uyarıcı özellik gösterdiğini belirten Uzman Dr. Gül, bu iki maddenin birlikte tüketilmesiyle alkolün olumsuz etkilerinin hissedilmediğini, kişinin kendini ayık zannettiğini ve bu nedenle daha fazla alkol tükettiğini, bunun da alkol zehirlenmelerine yol açabileceğini kaydetti. Birçok kişinin enerji içeceklerini spor öncesi motivasyon ve performans artışı amacıyla kullandığını belirten Uzman Dr. Gül, bu alışkanlığın tıbbi açıdan doğru olmadığını söyledi. Sporun zaten kalp hızını ve kalp fonksiyonlarını artırdığını ifade eden Gül, bu etkiye yoğun kafein eklenmesinin kalp açısından ciddi riskler oluşturabileceğini dile getirdi. Spor sırasında enerji içecekleri yerine bol su ve elektrolit içeriği yüksek soda tüketilmesinin çok daha sağlıklı bir tercih olacağını vurguladı. Enerji içeceklerinin beyin fonksiyonlarını artırdığı veya spor performansını güçlendirdiği yönündeki inanışların bilimsel bir karşılığı olmadığını belirten Uzman Dr. Gül, bu içeceklerin besin değerinin de bulunmadığını söyledi. Uzman Dr. Gül, Enerji içecekleri yerine günde bir ya da iki fincan kahve tüketmenin çok daha mantıklı ve güvenli bir seçenek olabileceğini ifade etti. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerde enerji içeceklerinin sürekli ve fazla miktarda tüketilmesinin kalp hızını ve tansiyonu artırdığını, aritmi ve kalp krizi riskini yükselttiğini belirten Uzman Dr. Dr. Gül, uzun vadede damar sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi. Uzman Dr. Gül, Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda enerji içeceklerinin böbrek fonksiyonları üzerinde, hatta bazı durumlarda alkolden bile daha fazla olumsuz etkiye sahip olduğunun ortaya konduğunu ifade etti. Bazı risk grubunda yer alan bireylerin kesinlikle enerji içeceği tüketmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Dr. Çetin Gül, özellikle kalp hastalığı (koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu) olanlar, hipertansiyon hastaları, böbrek hastaları, tiroid hastalığı veya kaygı bozukluğu bulunan bireyler, çocuklar ve ergenler ile hamile ve emziren kadınların dikkatli olmasında fayda olduğunu ifade etti.