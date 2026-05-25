Pakistan'da hain intihar saldırısı! Tren faciasında can kaybı 47’ye fırladı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükseldi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Pakistanlı kurtarma yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 98 olduğunu bildirdi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Quetta kentinde bomba yüklü bir araç, güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trenin geçişi sırasında infilak etmişti. Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini belirtmişti. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırıyı üstlenmiş ve intihar saldırısı olarak nitelemişti.