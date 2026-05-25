CHP'de ahlak krizi: "Köklü miras" otel odalarında çürüyor

Yazısında, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP köklü bir partidir. Ahlaki değerleri geri getireceğiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Arınmamız lazım" şeklindeki sözlerine dikkat çeken Gümüş, bu ifadeleri "Partimizde ahlaksızlık var, bu partiye ahlaksızlık bulaştı" şeklinde tefsir etti.

Gümüş, Kılıçdaroğlu'nun partiye gelen yozlaşma eleştirilerini kabul ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 'Sırça köşklerde oturduk' diyerek özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu döneminde, sırça köşklerden inenlerin otellerin yolunu tuttuğu görülüyor. 'Köklü miras'a adeta miras yediler konmuş durumda. Yıllarca muhafazakâr ahlakı eleştirenlerin, şimdi kendi içlerinde benzer bir ahlak arayışına girmesi oldukça manidar."

"Otel odalarında çürüyen kökler"

Yazısında CHP'li bazı isimlerin karıştığı iddia edilen skandallara ve basına yansıyan görüntülere vurgu yapan M. Ziya Gümüş, parti içerisindeki durumun "Brezilya dizilerini aratmadığını" belirtti. Gümüş, "Artık 'otel' denildiğinde akla CHP, milletvekilleri, bornoz, havlu ve belediye başkanları ile dişi yaverleri geliyor" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel yaramazlıkları göremiyor"

Genel Başkan Özgür Özel'in yaşananlar karşısındaki tutumunu da eleştiren Gümüş, "Özgür Özel, 'Evlatlarımız kötü işlere bulaşmaz' diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. Ancak bu 'evlatların' yaramazlıkları, maaşa bağlanan metresler ve parti içi kutuplaşmalarla birlikte CHP'nin köklerine kibrit suyu dökülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, yazısını "Kılıçdaroğlu tam bir enkaz devraldı. 'Ahlaki arınma' süreci başlayacak mı, hep birlikte göreceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.