Avukatı ihraç listesi doğruladı: Kılıçdaroğlu 10 CHP'li vekilin biletini kesti!

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından yeniden koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde büyük bir tasfiyeye hazırlandığı iddiası bizzat Kılıçdaroğlu’nun avukatı tarafından da doğrulandı. Gazeteci Sinan Burhan, isim isim sayarak Kılıçdaroğlu’nun bu 10 CHP’li milletvekilini ihraç edeceği iddiasının sorulduğu Kılıçdaroğlu’nun avukatı Onur Üregen, partide ihraçlara yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu.

Skandalların ve rezaletlerin ardı arkası kesilmeyen CHP'de sular durulmuyor... Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ile yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük bir tasfiyeye hazırlandığı ve ilk başta 10 kişilik öncelikli bir 'ihraç listesi' hazırladığı ortaya çıktı.

Gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu kurmaylarının bir çalışma yürüttüğünü belirterek " Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış. Bu ortaya çıkınca partide yeni bir depreme daha neden olacak. Listede adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri var. Benim aldığım kulis bilgisi bu." dedi.

İŞTE O İSİMLER

İddia edilen ihraç listesinde şu isimler yer alıyor:

1. Ali Mahir Başarır

2. Veli Ağbaba

3. Burhanettin Bulut

4. Umut Akdoğan

5. Taşkın Özer

6. Özgür Karabat

7. Adnan Beker

8. Cemal Enginyurt

9. Gökhan Zeybek

10. Ümit Dikbayır

AVUKATI: ÇALIŞMA BAŞLATTIK

İhraç listesi iddiaları bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Onur Üregen tarafından da doğrulandı

Kurultay davasında delegelerin avukatı olan Onur Üregen, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi verdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Üregen, “Dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundum. Bundan sonra neler

yapılabilir, yol haritası ne olacak, üzerimize düşen ne varsa aktardım. Kemal Beyin sağlık durumu iyi, sadece sesinde kısılma var. Genel Merkez’de yaşananlara ilişkin Kılıçdaroğlu üzgün. Kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil ama bundan sonra yapacak bir şey yok. El birliğiyle partiyi daha iyi yerlere taşımak için barış içinde ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Üregen, bazı milletvekillerinin ihraç edileceği iddialarına ilişkin soruya, “Onlarla ilgili bir çalışmamız olacak” yanıtını verdi. Üregen bu konuda atılacak adımların da ilerleyen günlerde duyurulacağını söyledi.

