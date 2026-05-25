Kazakistan'da Türk İmzası: SAR9 SP Sahada!

Kazakistan Özel Kuvvet unsurlarının tabanca ile atış yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Atış hatlarındaki personelin, SARSILMAZ tarafından üretilen ve küresel pazarda yüksek başarı yakalayan SAR9 SP tabancalarını kullandığı görüldü.

SAR9 SP

SAR9 SP, Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtiyaçlarına göre geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren SAR9 serisinin tüm üstün özelliklerine sahip, farklı ve özelleşmiş ihtiyaçlara yanıt veren teknik kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Diğer SAR9’lar gibi polimer gövde ve alaşımlı dövme çelik namluyla güvenli ve pratik kullanım sunan tabancada iğne ve tetik emniyetinin yanı sıra yüksek sabit gez ve arpacık bulunuyor. SAR9 SP, ayrıca susturucu bağlantısı, şarjör kılavuzu ve kordon halkasıyla geliştirme seçeneklerini de barındırıyor.

Güvenlik standartları açısından en üst seviyede test edilen SAR9 SP; iğne emniyeti, tetik emniyeti ve düşme emniyeti gibi gelişmiş pasif güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Bu sistemler, silahın darbe alması veya yere düşmesi durumlarında kazara ateş almasını tamamen engellerken, tehlike anında ekstra bir mandalla zaman kaybetmeden doğrudan tetiğe basarak atış yapabilme avantajı sağlar.

aktiksel görevlerde esneklik ve kişiselleştirme sağlayan SAR9 SP, kullanıcının el anatomisine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tabanca, kutu içeriğinde gelen değiştirilebilir 3 farklı ebatta (S-M-L) arka sırtlık ve yan kapaklar sayesinde her personelin kavrama ergonomisini en üst seviyeye çıkarır. Bunun yanı sıra namlu altında yer alan entegre Picatinny aksesuar rayı, taktik fener veya lazer işaretleyici gibi görev ekipmanlarının hızlıca entegre edilmesini kolaylaştırır. Gövde üzerinde yer alan şarjör kılavuzu (magwell) kriz anlarında hızlı şarjör değişimine olanak tanırken, kapak üzerindeki soğutma kanalları ardışık atışlarda ısınmayı minimuma indirerek performansı korur.

Teknik Özellikleri