  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avukatı ihraç listesi doğruladı: Kılıçdaroğlu 10 CHP'li vekilin biletini kesti! Özgür Özel'e tepki gösterdi! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir Hizbullah’la başa çıkamayan Siyonistlerden Korkunç tehdit Eski CHP PM üyesi açık açık söyledi: Biz bir belediye başkanı tarafından yönetildik CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na büyük destek! Sonuna kadar arkasındayız CHP'de ahlak krizi: "Köklü miras" otel odalarında çürüyor Kara Atmaca’dan nokta atışı: Milli füze hedefi imha etti 25 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu hazırlığı! Özgür'ün pislikleri temizle temizle bitmiyor! CHP yandaşı Can Ataklı'dan dikkat çeken soru: Özgür Özel'in aklına kim girdi?
Gündem Kazakistan'da Türk İmzası: SAR9 SP Sahada!
Gündem

Kazakistan'da Türk İmzası: SAR9 SP Sahada!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kazakistan'da Türk İmzası: SAR9 SP Sahada!

Kazakistan Özel Kuvvetleri'nin de tercih ettiği SARSILMAZ üretimi SAR9 SP tabancası; gelişmiş pasif güvenlik sistemleri, yüksek atış performansı ve her el anatomisine uyum sağlayan özelleştirilebilir ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor.

Kazakistan Özel Kuvvet unsurlarının tabanca ile atış yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Atış hatlarındaki personelin, SARSILMAZ tarafından üretilen ve küresel pazarda yüksek başarı yakalayan SAR9 SP tabancalarını kullandığı görüldü.

SAR9 SP

SAR9 SP, Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtiyaçlarına göre geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren SAR9 serisinin tüm üstün özelliklerine sahip, farklı ve özelleşmiş ihtiyaçlara yanıt veren teknik kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Diğer SAR9’lar gibi polimer gövde ve alaşımlı dövme çelik namluyla güvenli ve pratik kullanım sunan tabancada iğne ve tetik emniyetinin yanı sıra yüksek sabit gez ve arpacık bulunuyor. SAR9 SP, ayrıca susturucu bağlantısı, şarjör kılavuzu ve kordon halkasıyla geliştirme seçeneklerini de barındırıyor.

Güvenlik standartları açısından en üst seviyede test edilen SAR9 SP; iğne emniyeti, tetik emniyeti ve düşme emniyeti gibi gelişmiş pasif güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Bu sistemler, silahın darbe alması veya yere düşmesi durumlarında kazara ateş almasını tamamen engellerken, tehlike anında ekstra bir mandalla zaman kaybetmeden doğrudan tetiğe basarak atış yapabilme avantajı sağlar.

aktiksel görevlerde esneklik ve kişiselleştirme sağlayan SAR9 SP, kullanıcının el anatomisine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tabanca, kutu içeriğinde gelen değiştirilebilir 3 farklı ebatta (S-M-L) arka sırtlık ve yan kapaklar sayesinde her personelin kavrama ergonomisini en üst seviyeye çıkarır. Bunun yanı sıra namlu altında yer alan entegre Picatinny aksesuar rayı, taktik fener veya lazer işaretleyici gibi görev ekipmanlarının hızlıca entegre edilmesini kolaylaştırır. Gövde üzerinde yer alan şarjör kılavuzu (magwell) kriz anlarında hızlı şarjör değişimine olanak tanırken, kapak üzerindeki soğutma kanalları ardışık atışlarda ısınmayı minimuma indirerek performansı korur.

Teknik Özellikleri

Özellik

Değer

Kalibre (Baskı)

9×19 mm

Ateşleme Modu

İğne Ateşlemeli / Yarı Otomatik

Atış Hızı

350 m/s

Tam Uzunluk

213 mm

Genel Yükseklik (Mekanik Gez – Arpacık Hariç)

145,5 mm

Ağırlık (Şarjör Hariç)

750 g

Namlu Uzunluğu

129 mm 

Genişlik

37,7 mm

Kapak Uzunluğu

185,5 mm

Kapak Genişliği

25,5 mm

Görüş Hattı

162,8 mm

Şarjör Kapasitesi

10/ 15 / 17

Tetik Mesafesi

70 mm

Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!
Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!

Teknoloji

Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede
Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Gündem

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!
Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!

Teknoloji

Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!

Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu
Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu

Gündem

Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu

Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek
Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek

Avrupa

Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek

Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!
Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!

Gündem

Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yerli üretim tabanca sanayinin önü tüm şirketler, dünyaya

Acılmalı. Sarsılmaz tebrik ederiz. Savunma sanayi Allah korusun. Güçlü ülke güçlü devlet savunma sanayi ve teknoloji ile mümkün.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23