Türk ordusunun bu silahı düşmanlarını korkutuyor!
Milli savunma ve teknoloji hamlesi meyvelerini hızla vermeye devam ediyor. Türkiye için kritik öneme sahip hava savunma sistemlerinde peş peşe kritik adımlar atılıyor.
Yeni nesil top sistemleri ve parçacıklı akıllı mühimmatlarla hava savunmasına eşsiz bir kalkan oluşturulurken dakikada binden fazla atışla uçak ve füzeler hedefe varmadan havada alev topuna dönüyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Türk ordusunun 'Korkut'an silahını gündemine aldı.
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