Türk Ocakları'ndan Kemal, Ekrem ve Canan hamlesi! ‘Devlete seri katil diyenlerin...’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu davet eden İstanbul Türk Ocakları yönetimi görevden alındı. Türk Ocakları Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Devlete 'seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez" denildi.

Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıldönümünde İstanbul Şubesi dün, 'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' başlıklı sempozyum düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmacı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuk olarak olarak yer aldı.

Davet ediler isimler Türk Ocakları Genel Merkezi'nde krize yol açtı. Sosyal medyada yapılan ilk açıklamada "Devlete 'seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez" ve şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz."

Türk Ocakları Genel Merkezi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şubeleri olarak Türk milletine hizmet amacıyla faaliyet yapıyoruz. Kurucularımızın temel ilkelerinden biri olan ‘parti siyasetinin dışında olmaya azami özen’i göstermekteyiz. Genel Merkez ve Şubeler olarak faaliyetlerimizde doğal olarak devletimizin ilgili kurumları ve mahallî idarelerden destek taleplerimiz olmaktadır. Bu bağlamda ölçütümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğü konusundaki tavırdır. Belediyeler tarafından tahsis edilen bazı şube binalarımızın açılışlarına, ilgili belediye başkanının mensup olduğu siyasi parti dâhil, farklı partilerden milletvekilleri ve il/ilçe yöneticileri, toplantılarımıza birlikte katılmaktadır. Ocak’ın bu kapsayıcı, kucaklayıcı ve parti siyasetine mesafeli tutumu açık ve kesindir.

27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin vermeyecektir. Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez.

Bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerin giderek artan sıcak atmosferinde, Ocak şubelerimizin bu konulara her zamankinden daha fazla özen göstermesi zorunludur. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz. Siyaset, millete hizmet açısından son derecede önemli bir alandır. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünen Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir; etmeyenler Genel Merkez tarafından görevden alınacaktır.”

İlerleyen saatlerde bir açıklama daha yapan Türk Ocakları, “Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu” ifadelerini kullandı.