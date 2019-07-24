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Türk müteahhitler, ilk yarıda yurtdışında 5,1 milyar dolarlık proje üstlendi

Türk müteahhitlik firmalarının, yurtdışında 2019 yılı ilk 6 ayında üstlenilen yeni proje sayısı 109’u buldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
Türk müteahhitler, ilk yarıda yurtdışında 5,1 milyar dolarlık proje üstlendi

Türk müteahhitlik firmalarının, yurtdışında 2019 yılı ilk 6 ayında üstlenilen yeni proje sayısı 109’u buldu. Yıl sonunda proje tutarında hedef; 20 milyar dolar.-olarak belirlendi.



Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), makro ve mikro ekonomik verileri küresel ve ulusal ölçekte titiz bir çalışmayla bir araya getirdiği, İnşaat Sektörü Analizi’nin 2019 yılı Temmuz sayısını yayımladı.


Toplam 109 proje üstlenildi



‘Sırada Ekonomi Var’ başlıklı İnşaat Sektörü Analizi’nde; Türk müteahhitlik firmalarının, son dönemde yurt içinde artan zorluklar üzerine yurtdışına daha çok yoğunlaştığı vurgulanarak, “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri’nde 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 5,1 milyar ABD Doları tutarında toplam 109 proje üstlenilmiştir. Böylece bugüne kadar üstlenilen proje sayısı 9 bin 700’ü aşarak toplam proje tutarı 386 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır” denildi.



Sektörün son dönemde çok sayıda ülkede proje takibine ağırlık verdiği kaydedilen raporda, “Mevcut tablo, bu yıl sektörün yurtdışında 10 bininci projesini üstleneceği ve yeni proje tutarında 2018’de yakaladığı 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır” ifadesine yer verildi.



“Katma değeri yüksek projelere ihtiyaç var”


Raporda, “Müteahhitlerimizin katma değeri yüksek projelerde yer almasının temin edilmesi bir diğer öncelikli hedeftir. Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır” değerlendirmesi de yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
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