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Ekonomi Türk mühendisler tasarladı! JF-17 - İmzalar atıldı: Dost ülke Türkiye'den alacak, yeni bir ihracat başarısı
Ekonomi

Türk mühendisler tasarladı! JF-17 - İmzalar atıldı: Dost ülke Türkiye'den alacak, yeni bir ihracat başarısı

Türk savunma sanayisi bünyesinde 'uzaktan algılama', 'elektronik harp ve haberleşme', 'simülasyon ve eğitim' ile 'görev sistemleri' alanlarında birçok sorumluluk üstlenen SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, yeni bir ihracat başarısı yakaladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için millileştirilen mühimmat eğitim podu (ACMI), Pakistan'a ihraç edilecek. Sistem, Pakistan Hava Kuvvetlerinin JF-17 uçaklarına uyumlu hale getirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:43:00 - 2022-11-19 10:54:48
Türk mühendisler tasarladı! JF-17 - İmzalar atıldı: Dost ülke Türkiye'den alacak, yeni bir ihracat başarısı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi bünyesinde "uzaktan algılama", "elektronik harp ve haberleşme", "simülasyon ve eğitim" ile "görev sistemleri" alanlarında birçok sorumluluk üstlenen SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ,  yakaladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

SDT, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022'de, Pakistan Hava Kuvvetleri ile simülasyon vasıtasıyla pilot taktik eğitimi sunacak sistemleri geliştirmek amacıyla sözleşme imzaladı.

Bu kapsamda, SDT'nin daha önce Türk Hava Kuvvetleri ve farklı ülkelerin uçaklarına entegre ettiği simülasyon sistemi, Pakistan Hava Kuvvetlerinin JF-17 uçaklarına uyumlu hale getirilecek. Sözleşme doğrultusunda, SDT ACMI podları ve uygun sayıda yer istasyonu, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterine katılacak.

Bu podlar sayesinde Pakistan Hava Kuvvetleri, modern ve yüksek doğrulukta pilot taktik eğitimleri gerçekleştirerek, harbe hazırlık seviyesini yükseltebilecek.

İmzalanan sözleşmeyle SDT ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri arasında uzun dönemli bir iş birliğinin kapısının açılması planlanıyor.

Türk mühendisler tasarladı! İmzalar atıldı: Dost ülke Türkiye'den alacak

- HEDEF YENİ İŞ BİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

SDT İş Geliştirme, Pazarlama ve Sözleşmeler Direktörü Deniz Altın, AA muhabirine, eğitim poduna yönelik çalışmalara bir AR-GE projesi olarak başladıklarını söyledi.


Bu alanda uzun yıllar boyunca oluşturdukları bilgi birikimi ile tecrübeyi yurt içinde ve dışında imzalanan sözleşmelerle taçlandırdıklarını belirten Altın, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizin başta Türk Hava Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkeler tarafından kullanılmasının gururunu yaşıyoruz. Pakistan ile imzaladığımız bu sözleşme sayesinde, sistemimizi entegre ettiğimiz platformlara JF-17 ile bir yenisini daha ekliyoruz. Ürünlerimiz, envanterine girdiği dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gelişimine, güçlenmesine, ihracat yoluyla da ülke ekonomimize katkı sağlıyor. Hedefimiz, yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirip, ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak."

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