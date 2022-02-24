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Dünya Türk markalarından Ukrayna kararı!
Dünya

Türk markalarından Ukrayna kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasının ardından Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk hazır giyim markalarından bir açıklama geldi. Ülkede bulunan 200'den fazla Türk mağazası güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 11:23:00 -
Türk markalarından Ukrayna kararı!

Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya saldırısı Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da etkiledi. Birçok Türk markası, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.
AVM’lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi.

Öte yandan markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor.

 

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