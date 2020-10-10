Türk Konseyinden Kırgızistan'da siyasi istikrarın sağlanması için destek mesajı

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kırgızistan'da tüm siyasi grupları ve Kırgız vatandaşlarını her türlü şiddetten kaçınmaya ve ülkede siyasi ve sosyal istikrarın yeniden tesisi için hareket etmeye çağırdı.

Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, Kırgızistan'da düzenlenen son parlamento seçimleri sonrasında yaşanan olaylardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Türk Konseyi Üye Devletleri, kardeş Kırgız halkının ve hükümet kurumlarının ülkedeki tüm anlaşmazlıkları, Kırgız Cumhuriyeti Anayasası ve ulusal mevzuatı çerçevesinde çözümleyebileceğine inanmaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi'nin kurucu üyesi Kırgızistan'ın, Orta Asya'nın bölgesel güvenliğinde ve Türk Dünyası ile bütünleşme süreçlerinde daima önemli bir faktör olduğunu aktaran Amreyev, Kırgızistan'ın Türk devletleri arasındaki iş birliğinin derinleşmesine katkılarının süreceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Amreyev, "Gelişmeleri yakından takip etmekte olan Türk Konseyi, kardeş Kırgızistan halkına barışçıl, bağımsız kalkınma ve refah arayışlarında her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.