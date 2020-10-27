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Aktüel Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya karikatür tepkisi
Aktüel

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya karikatür tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:31:23 -
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya karikatür tepkisi

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin Fransa'da resmi binalara yansıtılmasına tepki gösterdi.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev'in, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürler hakkında derin endişe duyduğu belirtilirken, aynı zamanda Fransız yetkililerin ifade özgürlüğü kisvesi altında sarf ettiği sözlerin Fransa ve Müslüman toplumlar arasındaki köprüleri yıktığı değerlendirildi.

Amreyev, İslam ve terör arasında bağlantı kuran bu talihsiz zihniyetten kurtulunması, Fransa'da beraber yaşama kültürünü destekleyecek daha mantıklı bir tutum takınılması gerektiğini ifade etti.

Tarih boyunca Türk devletlerinin çok kültürlülük ve barış içinde bir arada yaşama kültürüne ev sahipliği yaptığını belirten Amreyev, bu ülkelerde barışçıl bir şekilde var olan farklı dini ve etnik yapının barış içinde topluma katkı sağladığının altını çizdi.

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