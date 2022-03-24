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Dünya Türk komandoları İslamabad'da!
Dünya

Türk komandoları İslamabad'da!

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 00:50:00 - 2022-03-24 01:07:38

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Milli Günü vesilesiyle düzenlenen askeri geçit törenine katıldı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Milli Günü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törene, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar da katıldı.

Askeri teçhizatlar sergilendi

Törende Pakistan ordusuna ait çok sayıda kısa ve uzun menzilli füze, tank, savaş uçağı, insansız hava aracı ve diğer teçhizat ve araçlar sergilendi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için İslamabad’da bulunan bazı katılımcılarda geçit töreninde yer aldı.

Pakistan Milli Günü, Britanya Hint İmparatorluğu’ndaki Müslümanların 1940’ta bağımsız devlet kurma taleplerinin Lahor Kararı ile kabul edildiği gün olan 23 Mart’ta kutlanıyor.

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