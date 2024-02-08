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Yerel Türk Kızılay’ına büyük destek sağlandı
Yerel

Türk Kızılay’ına büyük destek sağlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 10:42:00 -
Türk Kızılay’ına büyük destek sağlandı

Türk Kızılay Bilecik Şubesi ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganı ile kan bağışı kampanyalarına devam ediyor.

2024 yılına girerken Kızılay Genel Başkanı tarafından 81 ilde düzenlenen ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bilecik’te bulunan bir seramik fabrikasında kan bağış programı düzenlendi. Kızılay Bilecik Başkanı Sevcan Uzun Yıldız’ın da katıldığı programda fabrika personelleri kan bağışına destek oldu. Kızılay İl Başkanı Uzun fabrika personellerine teşekkür ederek, "Fabrika personellerimiz tarafından büyük destek sağlanan kan bağışı programımızı gerçekleştirdik. Kan ekibimizi düzenli olarak fabrikamızda ağırladıkları ve ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay "Birbirimize Candan Bağlıyız" Kan Bağış Kampanyası Başlattı
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