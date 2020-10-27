Türk Kızılaydan Zonguldak'taki sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği

ZONGULDAK (AA) - Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına tıbbı malzeme desteğinde bulundu.

Koruyucu tulum ve gözlük ile üç katlı maske ve dezenfektan gibi toplam 173 bin 88 tıbbı malzeme, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, gazetecilere, her zaman yanlarında olan Türk Kızılay genel merkezinin, salgın sürecinde de desteklerini esirgemediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının ilk günden bu yana Kovid-19 ile canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Ergenç, "Sağlık çalışanlarımız gerektiğinde evlerine bile gitmiyor. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Millet olarak sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyene dikkat ettiğimizde inşallah bu süreci de atlatacağız. Yardımlar bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de bu zor dönemde salgının başından beri yanlarında olan Türk Kızılaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türk Kızılayın özellikle kişisel koruyucu ekipman konusunda sağlık çalışanlarımıza çok büyük destekleri oldu. Pandemiyle savaş ekip işidir, herkesin birlikte çalışarak baş edebileceği bir olaydır. Halkımızdan duyarlı olmalarını istiyorum. Özellikle kışa geçiş döneminde hastalığın Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarda da takip ettiğiniz gibi dalgalanma yapmasını bekliyoruz. Bu konuda da halkımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

