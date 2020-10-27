  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılaydan Zonguldak'taki sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği
Aktüel

Türk Kızılaydan Zonguldak'taki sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:58:03 -
Türk Kızılaydan Zonguldak'taki sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği

ZONGULDAK (AA) - Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına tıbbı malzeme desteğinde bulundu.

Koruyucu tulum ve gözlük ile üç katlı maske ve dezenfektan gibi toplam 173 bin 88 tıbbı malzeme, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, gazetecilere, her zaman yanlarında olan Türk Kızılay genel merkezinin, salgın sürecinde de desteklerini esirgemediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının ilk günden bu yana Kovid-19 ile canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Ergenç, "Sağlık çalışanlarımız gerektiğinde evlerine bile gitmiyor. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Millet olarak sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyene dikkat ettiğimizde inşallah bu süreci de atlatacağız. Yardımlar bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de bu zor dönemde salgının başından beri yanlarında olan Türk Kızılaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türk Kızılayın özellikle kişisel koruyucu ekipman konusunda sağlık çalışanlarımıza çok büyük destekleri oldu. Pandemiyle savaş ekip işidir, herkesin birlikte çalışarak baş edebileceği bir olaydır. Halkımızdan duyarlı olmalarını istiyorum. Özellikle kışa geçiş döneminde hastalığın Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarda da takip ettiğiniz gibi dalgalanma yapmasını bekliyoruz. Bu konuda da halkımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz
Dünya

ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin D..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı
Dünya

DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu belirterek, ciddi önlemler alınması gerektiği uyarısında bulund..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay