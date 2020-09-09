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Aktüel Türk Kızılaydan Yemen'deki ihtiyaç sahibi engellilere 2 bin 250 koli gıda yardımı
Aktüel

Türk Kızılaydan Yemen'deki ihtiyaç sahibi engellilere 2 bin 250 koli gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:26:58 -
Türk Kızılaydan Yemen'deki ihtiyaç sahibi engellilere 2 bin 250 koli gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, mayıs ayında başlattığı kampanya çerçevesinde Yemen'deki engellilere her ay 450 koli olmak üzere toplam 2 bin 250 koli gıda yardımında bulundu.

Kampanyanın tamamlanması dolayısıyla Aden'in Hur Mekser ilçesindeki Otizm Erken Müdahale Derneğinde bir tören düzenlendi.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın'ın da katıldığı törende özel ihtiyaç sahibi kişilere 450 gıda kolisi dağıtıldı.

Delegasyon Başkanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Mercy-USA'nin de desteği ile Aden, Taiz, Hadramevt ve Marib'de her ay 450 koli olmak üzere toplam 2 bin 250 koli yardım paketinin ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldığını söyledi.

Aydın, kampanya çerçevesinde her ay Marib iline 150, diğer 3 ile ise yüzer koli dağıtıldığını aktardı.

Türk Kızılay, ramazan ayında da Yemenli ihtiyaç sahiplerine 14 bin 500 gıda kolisi ulaştırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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