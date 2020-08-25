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Aktüel Türk Kızılay Muğla'da evi yanan aileye yardım etti
Aktüel

Türk Kızılay Muğla'da evi yanan aileye yardım etti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:59:08 -
Türk Kızılay Muğla'da evi yanan aileye yardım etti

MUĞLA (AA) - Türk Kızılay, Muğla'da çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzattı.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri, Yemişendere Mahallesi'nde evleri yandığı için sokakta kalan aileyi ziyaret etti. Burada, 64 yaşındaki Süleyman Bedir'le görüşen ekipler, ailenin acil ihtiyaçlarını belirledi.

Ekipler, battaniye, kışlık giysi ve temel gıda yardımlarını Bedir'e teslim etti.

Aileden halı, koltuk ve mutfak eşyalarına ilişkin talep dilekçesi de alan ekipler, bu ihtiyaçların da giderilmesi için çalışma başlattı.

Yanan evlerinin yeniden inşası için yetkililerden destek isteyen Bedir, "Eşim Cemile de 60 yaşında. Onunla birlikte kıt kanaat yaşamımızı sürdürüyorduk. Elektrik kontağından çıkan yangında 1 saat içinde evimiz tamamen yandı. Benim bu evi tekrar yapma imkanım yok." diye konuştu.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de ailenin taleplerinin karşılanması için girişim başlattıklarını bildirdi.



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