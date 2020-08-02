Türk Kızılay Kayseri'de kurban eti dağıttı

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, Kayseri'de kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Osmanlı Mahallesi'nde düzenlenen dağıtımda, AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Kayseri'de 200 aileye kurban eti dağıtacaklarını belirten Ellialtı, hem dini olarak hem de sağlık açısından kurban kesimi ve dağıtımının özenle yapıldığını dile getirdi.

Bağışlarla ilgili de bilgi veren Ellialtı, şunları kaydetti:

"2020 yılı kurban kampanyası kapsamında, 149 bin hisse kurban vekaleti aldık. Hedeflerimize yüzde 100 ulaştık. Bağışçılarımız bu sene de bize itimat gösterdi. 149 bin hissenin 100 binini yurt dışında 16 ülkede ifa ettik, 49 binini ise yurt içinde gerçekleştirdik. Yurt içindeki kurbanlarımız 8 ilde kesildi. Kurban kesiminin yapıldığı civar ilerde sıcak et dağıtımı yapıyoruz. Diğer et ürünleri, konserve ve kavurma olarak muhafaza edilecek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."

Ellialtı, daha sonra Kızılay görevlileri ve gönüllüleriyle Eskişehir Bağları mevkisinde, Osmanlı Mahallesi'nde bağışçıların kurban etini dağıttı.

Bazı aileler, komşuları tarafından kendilerine kurban eti verildiğini belirterek, Türk Kızılay yetkililerini diğer ihtiyaç sahiplerine yönlendirdi.