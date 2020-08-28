  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu
Aktüel

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:27:08 -
Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret edenlerin kan bağışında bulunabilmesi için stant kurdu.

Türk Kızılayın düzenlediği kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cuma namazını kılan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, Türk Kızılayın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret edenlerin kan bağışından bulunabilmesi stant kurduğunu belirtti.

Yerlikaya, "kan ver hayat kurtar" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11.00-19.00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylü..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı