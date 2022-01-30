Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi
Türk kahvesini evde yaparken en önemli detay su-kahve-şeker oranını doğru ayarlamaktır.
Türk kahvesi tarifi
Yapımı için malzemeler
- 2 tatlı kaşığı kahve
- 2 kahve fincanı su
- 4 adet kesme şeker
Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır?
Cezveye kahve ve isterseniz şekeri koyun. Suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte yüzeyindeki köpük hafifçe kabarıncaya kadar bekletin. Köpüklü kısmını fincana dökün. Cezveyi yeniden ateşe koyup kaynayınca fincana boşaltın. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun