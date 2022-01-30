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Kadın - Aile Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi
Kadın - Aile

Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi

Türk kahvesini evde yaparken en önemli detay su-kahve-şeker oranını doğru ayarlamaktır.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:49:00 - 2022-01-30 12:52:35
Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi

Türk kahvesi tarifi 

Yapımı için malzemeler

  • 2 tatlı kaşığı kahve
  • 2 kahve fincanı su
  • 4 adet kesme şeker

Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır?

Cezveye kahve ve isterseniz şekeri koyun. Suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte yüzeyindeki köpük hafifçe kabarıncaya kadar bekletin. Köpüklü kısmını fincana dökün. Cezveyi yeniden ateşe koyup kaynayınca fincana boşaltın. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun

 

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