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Gündem Türk kadınını aşağılamışlardı... Kepazeliği utanmadan böyle savundular
Gündem

Türk kadınını aşağılamışlardı... Kepazeliği utanmadan böyle savundular

Balıkesir'de CHP’li Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen rezil törende çarşaf içindeki bir kadına zincir vuruldu. Türk kadınının gerici olarak lanse edildiği gösteriyi savunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:50:00 -
Türk kadınını aşağılamışlardı... Kepazeliği utanmadan böyle savundular

Geçtiğimiz gün, Balıkesir Edremit'te CHP'li Edremit Belediyesi'nin izniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) gösterisi kamuoyunun gündemine oturdu. Gösteride bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi.

Türk kadınına hakaret içeren bu rezil gösteri için Edremit Belediyesi, suçu ÇYDD'ye atarken, kurum da gösteriyi Edremit Belediyesi ile birlikte yaptığını söyledi.

Geleneksel mizansen

Gelen tepkiler sonrası konuyla ilgili basın açıklaması da yayınlayan ÇYDD, sahnelenen gösterinin, geleneksel mizansen olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı; "Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Edremit Belediyesi ve derneğimizin Edremit Şubesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde geleneksel olarak sergilenen bir mizansenin bazı basın organlarında amacından çok farklı şekilde işlenmesi nedeniyle bir açıklama yapmamız gerekmiştir.

İşgalden kurtuluşa giden süreci anlattık

Edremit ve bölgesi 797 gün Yunan işgalinde kalmış ve bu işgal döneminde çok büyük acılar yaşanmıştır. İşgal günleri Edremit halkının belleğinde karanlık günler olarak kalmıştır. İşgalden sonraki yıllarda yapılan kutlama törenlerinde işgal altındaki karanlık günlerden işgalden kurtuluşa giden süreç gösterilerle anlatılmış ve içlerinden bazıları gelenekselleşmiştir.

Siyah çarşaf kara günleri anlatıyor

Bu amaç doğrultusunda sergilenen gösteride yer alan kıyafet ve canlandırmalar, Edremit’in işgal altında karşı karşıya kaldığı zorlukları ve karşı güçleri temsil etmektedir. Siyah kıyafet kara günleri, zincirler işgal altında direnmeye çalışan bağımsızlık mücadelesini, beyaz kıyafet ise karşı güçlere karşı bağımsızlığa ulaşılan aydınlık günü temsil etmektedir.

Mizanseni farklı sunmak istedik

Burada, siyah kıyafetler içindeki kişinin Kuvayı Milliye birlikleri ve efeler tarafından kurtarılarak ellerinin çözüldüğü an da kesinlikle kadın kimliğine ya da kıyafet özgürlüğüne bir atıfta bulunmak söz konusu değildir. Her zaman din, ırk, dil ve cinsiyet özgürlüğüne saygı duyan derneğimiz, burada söz konusu olan mizansenin farklı mesajlarla sunulmasından ve gösterinin asıl amacı olan Edremit’in işgalden kurtuluşundan uzaklaştırmasından büyük üzüntü duymuştur. Kurtuluş Savaşı’nda her cephede kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden herkesin mücadele ettiği unutulmamalıdır.

Sembolik anlatım

Konunun özünden koparılarak bu mizansende kullanılan sembolik anlatımın “halkın giyim tarzı üzerinden mesajlar içerdiği” iddiasının ve söyleminin, mevcut durumu iyice analiz etmeden ve iyi niyet gözetmeden oluşturulduğunu görmekteyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda yapılan ve bölge halkı tarafından gösteride kullanılan anlatım dilinin ve sembollerin oldukça iyi bilindiği etkinliklerin bazı basın organlarında toplumsal kutuplaşma aracı olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tür ulusal günler ulus olarak bir arada olmamız gereken günlerdir."

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Sıkıntı Islamdaydı onların kafasına göre. Onu yıktıktan sonra yapılan tüm başarı ve zaferleri küfre daldırdılar. Araplar arkadan vurmuştu! Ama ankaraya dayana yunanla dosttuk hatta kardestik! kanı yunan kafiri olsa da. Batıdan damızlık erkek getirmeyi de bunlar önermedi mı utanmadan arlanmadan. Utanmazlar çünkü bunların ne soyu ne de dini bizden değil. Acilen 1800 den sonra bizi yönetenlerin dini ve milli gerçek kökleri ortaya çıkarılsın...
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Ccc

Bu kemalist zihniyet kurtuluş savaşında haçlılarla bşr olup Osmanlıya karşı savaştıklarını artık saklamıyorlar daha uyanmayacak mısın Müslüman.
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