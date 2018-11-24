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Türk işadamları Afrika’yı fethediyor

Türk işadamları Afrika pazarını markaja aldı. Bu çerçevede önemli görüşmeler gerçekleştiren, anlaşmalara imza atan işadamları; kara kıtada enerji, inşaat ve tarım yatırımları yapmayı amaçlıyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:51
Türk işadamları Afrika’yı fethediyor

Buğra Kardan

Ülkemizin gururu olan şirketler, Afrika’daki yatırım ortamını yakından takip ediyor. Toplantıları, tanıtım turlarını kaçırmayan şirket yöneticileri; kıtada enerji, ulaşım, inşaat, madencilik, tarım yatırımları yapmayı planlıyor.

Fırsatlar bekliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin,  Afrika ülkelerinin kapısının Türk işadamlarına sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Bu ülkelerde önemli yatırım alanları bulunduğuna dikkat çeken Güvercin, “Kuşkusuz enerji, ulaşım, inşaat, tarım en kârlı sektörler” dedi.

Kara kıtada enerji talebinin arttığına işaret eden Güvercin, “Örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde haftada bir gün çalışan fabrikalar var. Ne yazık ki söz konusu fabrikalar enerji üretemiyor ve imalat yapamıyorlar. Bu anlamda yeni bir proje devreye giriyor. Şirketlerimiz o projede veya benzer çalışmalarda yer alabilir” şeklinde konuştu.

Afrika ülkelerinde tarım konusunun devamlı masaya yatırıldığını anlatan Güvercin, “Çünkü o bölgede nüfus hızla artıyor. Gıda maddelerine erişim güçleşiyor.  Biz neden bu alana girmeyelim, yatırım yapmayalım” diye konuştu. İstanbul CNR EXPO Fuar alanında devam eden 17. MÜSİAD EXPO kapanış ve 6. UGİK (Uluslararası Genç İşadamları Kongresi) açılış programı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ticaretimizdeki payı yüzde 10

Afrika’ya ithalat ve ihracatın arttığını vurgulayan Zeki Güvercin “Ancak kıtanın toplam ticaretimizdeki payı yüzde 10 mertebelerinde. Maalesef bu manada çok gerilerdeyiz. Tabii şu anda ticaretimizde Avrupa, Asya ülkeleri ağırlıkta. Ama büyüme potansiyelinin Afrika’da olduğunu görmeliyiz. Orada 500 milyar dolarlık bir fırsat var. Yani Afrika’dan Avrupa’ya her yıl yüzlerce milyar dolar gidiyor. Rakamların çok ciddi olduğunu anlamalı, bu bilinçle hareket etmeliyiz.“ dedi.

Güvercin, önceki gün düzenledikleri Türkiye-Afrika Zirvesi’nin ticarete önemli katkı yapacağını savundu. 17 ülkeden büyük yatırım fonlarının zirvede yerini aldığına işaret eden Güvercin, “Şirket temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte yatırım imkânlarından söz edildi” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:51
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin
  3. Afrika ülkeleri
  4. Türk işadamları
  5. İstanbul CNR EXPO
  6. 17. MÜSİAD EXPO
  7. 6. UGİK (Uluslararası Genç İşadamları Kongresi)
  8. Recep Tayyip Erdoğan

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