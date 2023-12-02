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Ekonomi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay güven tazeledi!
Ekonomi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay güven tazeledi!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 18:40:00 -
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay güven tazeledi!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 24’üncü Olağan Genel Kurulunda Ergün Atalay yeniden Genel Başkan seçildi.

30 Kasım'da başlayan TÜRK-İŞ Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle son buldu. Oy verme işleminin saat 17.00’de sona erdiği genel kurulda, 398 delege oy kullandı. Oyların, 396’sı geçerli, 2’si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların ardından Genel Başkan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:
“Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak (Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu), Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (Mali İşlerden Sorumlu), Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat (Eğitim İşlerinden Sorumlu), Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu).”

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