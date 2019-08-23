Türk inşaat sektörü Irak pazarına odaklanıyor

Irak’ın tek uluslararası yapı ve inşaat fuarı Iraq Build, 11-14 Haziran tarihlerinde 6. kez başkent Bağdat’ta düzenlendi. 8 ülkeden 115 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye toplam 27 firmayla yer aldı. Irak’ın yeniden inşası sürecinde yaklaşık 6 milyar dolarlık proje üstlenen Türk firmaları, fuara gösterdikleri yoğun katılımla Irak pazarında iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi.

Irak’ın tek uluslararası yapı ve inşaat fuarı olarak gerçekleşen Iraq Build, 11-14 Haziran tarihlerinde 6. kez başkent Bağdat’ta düzenlendi. Basra ve Kuzey Irak bölgelerinin petrol gelirlerinin merkezi hükümete geçmesiyle birlikte büyük bir dönüşüme hazırlanan Bağdat’da düzenlenen fuara 8 ülkeden 115 firma katıldı. Fuarda Türkiye toplam 27 firmayla yer aldı. İnşaat, İmar ve İskan Bakanı Bangen Rekani, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed Haşim Abdülmecid ve Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin katılımları Bağdat hükümetinin fuara ve sektöre verdiği önemi gösterdi.

Yapı ve inşaat alanında ülkenin tek uluslararası fuarı olması itibariyle Iraq Build, Türk inşaat sektörünün Irak pazarına girerek bu pastadan daha büyük pay almasına olanak sağlıyor. Fuarın milli katılım organizatörü Expotim’in Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin; “Geçen yıl 2 bin 500 civarında olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 5 binin üzerine, fuar alanımızı da 1500 metre kareden 6000 metre kareye çıkarmayı başardık. Bu rakamlar fuarımızın geleceğinin parlak olduğuna dair çok net bir tablo ortaya koyuyor” diyerek, fuarın Türk katılımcılar için olan potansiyeline dikkat çekiyor.

Fuarın Türk katılımcılarından Serdar Nacioğlu, “Irak Build 2019 fuarı katılımcısıydık. Bu fuar, pazarla ile ilgili bilgilerini arttırmak ve kendi sektörü hakkında doğru geri bildirim almak isteyenler için iyi bir fırsat. Sektörden profesyoneller Irak’ın farklı bölgelerinden geldiler, sadece bu bile katılım için iyi bir neden diye düşünüyorum. Sektörünün ileri gelen firmaları ile güvenilir ilişkiler kurmak, tüm sektörden müşteriler ve onlarca uzmanla birebir tanışarak profesyonel ağımızı genişletmek açısından çok güzel bir fırsat oldu bizim için. İhtiyaca uygun ve doğru bilgiler sunan fuarda, uzman ziyaretçi kitlesine, küresel çözümler sunan, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tanıtma imkanını bulduk. Sektör farkından dolayı bu etkinlikten hiç beklemediğimiz çok sürpriz bir performans sergiledik, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer fuar katılımcısı Erhan Turan ise, "Yılların tecrübesi ile üretime devam ettiğimiz cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boru ve ek parçalarımızın yanı sıra yeni teknolojiler ile geliştirdiğimiz ürünlerimizi de tanıtma fırsatı bulduğumuz fuarda, katılımcılar ile buluşmaktan mutluluk duyduk. 5 kıt’ada verdiğimiz hizmetlerimizi Irak’ta tanıtmak bizim için önem arz ediyordu. Verimli geçen fuar süresince standımızı ziyaret eden bizlere vakit ayıran katılımcılara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Türk katılımcılardan Zengin Bilgiç fuarda çok verimli bir çalışma ortamı yakaladıklarına dikkat çekerek, "Organizasyon yeterli ve fuar hizmetleri iyi. Hedef bir kitleye ulaşan ve ilgili profesyonellerin ziyaret ettiği bir fuar. Irak’ın tek uluslararası yapı fuarı olan Iraq Build fuarında da, her ne olursa olsun hizmet anlayışından taviz vermeden, turizm birimi dahil tüm çalışanlarının özveri ile desteklerini gözlemledik. Çalışanlarına bir defa daha teşekkür eder, başarılarının artarak devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Bağdat hükumeti tarafından hazırlanan ve 2018-2022 yıllarını kapsayacak ulusal kalkınma planında, ülkenin restorasyonu doğrultusunda inşaat sektöründe yüzde 6,8’lik bir büyüme hedeflenirken, toplam 157 inşaat projesi için 100 milyar dolarlık büyük bir kaynak ayrıldı. Ülkenin yeniden inşası için yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan da destek geldi. İngiltere 2026 yılına kadar çeşitli altyapı projelerini kapsayacak olan toplamda 12 milyar dolarlık bir destek paketi hazırlarken, Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu da 375 milyon dolarlık bir hibe yapacağını açıkladı.

Irak’ın yeniden inşasında önemli rol üstlenen ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Türk firmalarına Irak’ın yeniden inşası sürecinde yatırım yapma çağrısında bulunmasının ardından yakalanan ivme sayesinde Türk inşaat sektörünün Irak’ta üstlendiği inşaat projelerinin toplam değeri de 6 milyar dolara ulaştı.