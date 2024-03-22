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Ekonomi Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme
Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme

Yeniakit Publisher
2024-03-22 13:46:00 -
Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken Bursa'da ve yurtdışında projelere imza atan Taham İnşaat Emlak Mimarlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bursa'da ve yurt dışında faaliyet gösteren Taham İnşaat'ın yapmış olduğu konkordato mühleti uzatma başvurusunu redderek 20 Mart tarihinde iflasına karar verdi.

2013 yılında kurulan ve 33 yıllık uluslararası deneyime sahip olan firmaya atanan Konkordato Komiseri Engin Dinçeli'ninin de görevi sonlandırıldı.

Mahkeme tarafından yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Davacılar Muhlis Uyar, Taham İnşaat Emlak Mimarlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret LTD. ŞTİ. (VN: 816 054 5489, Ticaret Sicil N:82182)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine, Taham İnşaat Emlak Mimarlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret LTD. ŞTİ. (VN: 816 054 5489, Ticaret Sicil N:82182)'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 20/03/2024 tarih ve saat 14:24 itibariyle iflasına, (Tasfiyenin basit tasfiye usulüne göre yapılmasına)
iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, davacılara verilen kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden sona erdiğinin ve mahkememizce alınan tedbirlerin kaldırıldığının açıklanmasına,
Konkordato Komiseri Engin Dinçeli'nin görevinin sonlandırılmasına, kKararın İİK 288 uyarınca ilanına karar verildi.

Almanya'da projeleri vardı

Şirketin tamamlanan yurt dışı projeleri arasında Madrid, Köln, Berlin, Frankurt, Münih, Hamburg, Bamako ve Cumberland gibi lokasyonlar yer alıyor.
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Kaynak: Bursahakimiyet

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