  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarıklı gence "Türkiye'den defol" deyip saldırmıştı! Serbest bırakıldı

ABD'de borç limiti krizi! Yeniden açmaza girdi

İşte gerçek yüzleri! Malatya'da yaşanan 4.1'lik depremden sonra insanlık dışı paylaşımlar sürdü

İşte Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları! Resmi Gazete'de yayımlandı

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan insanlık dersi! Kendisine hakaret edenleri bu şartlarla affedecek...

Lavrov'dan Azerbaycan ve Ermenistan barış anlamasına ilişkin cevap: Yakınlaştılar! Normalleşme adımları

New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Putin'le özel bir ilişkim var! Rusya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var

Evi olmayan gençlere konut müjdesi

İslam Memiş uyardı: Bu defa altın, dolar tahmini yapmadı, kötü haberi verdi! Planları tıkır tıkır işliyor!
Spor Türk Hava Yolları Euroleague’de finalin adı belli oldu! Dev kapışma pazar günü...
Spor

Türk Hava Yolları Euroleague’de finalin adı belli oldu! Dev kapışma pazar günü...

Yeniakit Publisher
2023-05-20 01:29:00 -
Türk Hava Yolları Euroleague’de finalin adı belli oldu! Dev kapışma pazar günü...

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

THY EuroLeague Final Four’da yarı final müsabakaları tamamlandı ve finalistler beli oldu. Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgirio Arena’da düzenlenen maçların ilkinde Olympiakos ile Monaco karşılaştı.

Yunan ekibi rakibini 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Madrid ekibi salondan 78-66 üstünlükle ayrılarak diğer final biletini alan diğer bir takım oldu.

İki takım şampiyon olmak için pazar günü karşı karşıya gelecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23